Andrea Camilleri, i funerali si svolgeranno giovedì in forma privata

Non ci sarà nessun momento pubblico per le esequie di Andrea Camilleri, lo scrittore morto all'età di 93 anni a Roma. Per volontà dell'autore e della sua famiglia non ci sarà la camera ardente e il funerale si svolgerà giovedì in forma privata. Solo dopo la sepoltura sarà reso noto il luogo in cui riposeranno le spoglie di Camilleri, in modo da rendere possibile la visita.