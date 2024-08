Riattivata l'Alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata

Ritardi e disagi anche alla stazione Firenze Santa Maria Novella a causa della circolazione "fortemente rallentata" sulla linea Alta velocità tra Roma e Napoli. Tante le persone, pendolari e turisti, in attesa nello scalo fiorentino dove, i treni in partenza da Firenze in direzione Roma proseguono sulla linea convenzionale con ulteriori ritardi fino a 30 minuti, spiega Rfi. Continua la riprogrammazione dell'offerta con cancellazioni per Alta velocità e treni regionali.