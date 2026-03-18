Ancona sarà la Capitale italiana della Cultura 2028
Il ministro Giuli scherza prima dell'annuncio: "Stavolta non canto"
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Il dossier di candidatura "soddisfa pienamente gli indicatori del bando, ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa sostenibile e condivisa. Il giudizio è eccellente". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, leggendo le motivazioni che hanno portato la commissione per la Capitale italiana della Cultura nel 2028 a raccomandare all'unanimità la scelta di Ancona. Il dossier, ha aggiunto il ministro, "propone un modello di valorizzazione culturale solido e coerente, capace di coniugare identità territoriale e apertura internazionale in una visione che connette le politiche culturali con più ampie dimensioni di rigenerazione urbana, inclusione sociale e partecipazione. Il programma di eventi e interventi è solido e interdisciplinare ed è adeguato per attrarre un pubblico ampio e diversificato lungo l'intero arco dell'anno".
"La strategia di investimento appare solida e coerente con gli obiettivi con un impatto atteso significativo sul tessuto socio-economico, apprezzata inoltre l'integrazione tra istituzioni culturali, sistema della ricerca, realtà associative e operatori del territorio che garantisce una rete strutturata partecipativa e orientata alla crescita" ha continuato. "Rilevante l'attenzione alla dimensione europea e mediterranea che rafforza il posizionamento internazionale del progetto, così come il coinvolgimento attivo delle comunità locali e degli enti territoriali, nonché dei giovani, considerati non soltanto come fruitori, ma come protagonisti dei processi creativi e culturali", ha concluso Giuli leggendo il giudizio della commissione.
"Non canterò se no le Muse mi inceneriscono, mi è andata bene con Vasco Rossi che non mi ha citato in giudizio", ha scherzato il ministro della Cultura prima di annunciare la Capitale della Cultura 2028, in riferimento alla scenetta dello scorso anno in cui Giuli aveva annunciato la nomina di Alba sulle note dell'omonimo brano del rocker italiano.