Ancona, maltrattava la madre: figlia 25enne allontanata da casa

Il gip di Ancona ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare a carico di una ragazza di 25 anni. Per la giovane è stato deciso un allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla madre, dopo che quest'ultima ha sporto denuncia per presunti maltrattamenti subiti proprio da parte della figlia. La 25enne sarebbe indagata per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe assunto atteggiamenti prevaricatori nei confronti della madre, l'avrebbe offesa, umiliata e svilita con atteggiamenti di comando e danneggiato beni di sua proprietà.