Ancona, auto si schianta su colonnina del gas: due morti | Fuga di metano, l'allarme del Comune: "Chi è nella zona non esca di casa"

Due persone, un uomo e una donna, sono morte in un incidente stradale avvenuto sabato mattina in zona Torrette ad Ancona. Le vittime sono due pedoni, investiti da un'auto di grossa cilindrata che ha perso il controllo ed è finita contro altri veicoli, abbattendo una colonnina di metano. La perdita di gas ha fatto subito scattare l'allarme nella zona, con il Comune che ha diramato la raccomandazione di "non uscire di casa e chiudere le finestre" a tutti i residenti della zona. A metà mattinata la perdita è stata fermata e l'area di intervento è stata messa in sicurezza.