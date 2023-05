Ancona, 40enne abusa di una 14enne conosciuta in chat: ai domiciliari

L'uomo aveva conosciuto la giovane in una chat la scorsa estate. Una volta raggiunta una certa confidenza, il 40enne sarebbe riuscito prima a farsi mandare foto e video dal contenuto pedopornografico e poi a incontrare la vittima anche di persona. I due si sarebbero visti cinque volte ad Ancona, prima che i genitori denunciassero il tutto alle forze dell'ordine.

L'arresto a Forlì

Una volta ricostruiti i fatti e ottenuto il provvedimento cautelare, il 21 aprile gli agenti della polizia di Ancona e Cremona, coordinati dalla Procura di Ancona, sono andati a casa dell'indagato per eseguire la misura e perquisire l'abitazione. Le forze dell'ordine non hanno però trovato il sospettato, che è stato in seguito localizzato e fermato a Forlì. La perquisizione digitale degli apparecchi elettronici utilizzati all'uomo, fatta con l'ausilio di un informatico di Ancona, ha permesso di trovare e sequestrare ulteriore materiale utile per le indagini.