Anastasia: il lato oscuro della ragazza di Luca

È ancora avvolta nel mistero la figura di Anastasyia Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso per l'acquisto di 15 chili di droga. In particolare, a insospettire gli inquirenti è lo strano legame con Giovanni Princi, miglior amico della vittima e ora in carcere per i fatti legati al delitto. La procura sta cercando di capire perché la notte prima dell'omicidio Anastasiya e Giovanni scompaiono per alcune ore senza riuscire a fornire una spiegazione convincente. Un buco temporale pieno di ombre.