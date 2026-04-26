Amputata una gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba

E' stata sottoposta a diversi interventi chirurgici la bimba di 18 mesi che sabato pomeriggio è rimasta incastrata in un trattorino tagliaerba guidato dal padre nel giardino della loro abitazione a Loria, nel Trevigiano. I medici dell'ospedale di Padova, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva, hanno dovuto amputarle una gamba.