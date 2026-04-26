Amputata una gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba
La piccola rimane in condizioni gravissime e proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri
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E' stata sottoposta a diversi interventi chirurgici la bimba di 18 mesi che sabato pomeriggio è rimasta incastrata in un trattorino tagliaerba guidato dal padre nel giardino della loro abitazione a Loria, nel Trevigiano. I medici dell'ospedale di Padova, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva, hanno dovuto amputarle una gamba.
La piccola rimane in condizioni gravissime. Proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri per tentare di ricostruire la dinamica di quello che appare come un incidente domestico. La bimba, infatti, stava giocando in giardino con la madre, quando è finita sotto a una ruota del tosaerba mentre il padre effettuava una manovra. Al momento si indaga per lesioni a carico di ignoti, ma è possibile che verranno iscritti i genitori come atto dovuto per procedere con tutte le verifiche del caso.