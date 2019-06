Amianto, assolti anche in Appello ex vertici di Fiat, Lancia e Alfa

Erano imputati per la morte di 15 operai uccisi da tumori legati all'esposizione all'amianto negli stabilimenti dell'Alfa Romeo di Arese (Milano). Ma gli ex vertici ed ex manager di Fiat, Alfa Romeo e Lancia sotto accusa per quei casi sono stati tutti assolti, anche in Appello. I giudici hanno confermato infatti la sentenza del Tribunale in primo grado per i cinque dirigenti coinvolti.