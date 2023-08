Amerigo Vespucci, la "nave più bella del mondo" sbarca a Santo Domingo

La partenza e il viaggio L'Amerigo Vespucci è salpata dal porto di Genova per compiere una traversata di circa venti mesi in cui il veliero attraccherà in trentuno porti, ventinove Paesi e cinque continenti attraversando tre oceani. Un viaggio che renderà il Vespucci "ambasciatore del "Made In Italy" nel mondo. Sono 217 i membri dell'equipaggio e 126 gli allievi compreso un allievo ucraino. "Con questa nave partono la cultura, la storia, l'innovazione, l'industria, l'enogastronomia, tutto quello che l'Italia evoca quando viene pronunciata nel mondo", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Nelle tappe più significative, sono allestiti dei "villaggi Italia" per presentare i nostri prodotti. A bordo, per la prima volta, la nave ospita anche strumentazione e ricercatori dell’Università di Genova con un progetto creato in tandem con l'Istituto Idrografico della Marina e la Marina Militare per promuovere la cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco.

La storia della nave Il varo dell’Amerigo Vespucci avvenne il 22 febbraio del 1931 nel Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia. La data non fu scelta casualmente: infatti il 22 febbraio 1512 morì a Siviglia il navigatore che presta il nome al veliero. La consegna alla Regia Marina cade il 26 maggio del 1931 mentre l’entrata in servizio risale al 6 giugno dello stesso anno.

Non è certo che si tratti di una storia vera oppure di una leggenda ma l'episodio che avrebbe ribattezzato l'Amerigo Vespucci la "nave più bella del mondo" sarebbe accaduto nel 1962 quando nel bel mezzo del Mar Mediterraneo, la nave scuola incontrò la portaerei statunitense “USS Independence”, nave da combattimento statunitense diede il nome alla classe Indipendence.

Gli americani, avvistando il veliero, avrebbero chiesto - con un segnale luminoso - “Chi siete?”. Risposero gli italiani: "Amerigo Vespucci". Un attimo e dalla portaerei i marinari USA avrebbero comunicato: “Siete la nave più bella del mondo”, un riconoscimento di cui ancora oggi la Marina Militare va fiera.