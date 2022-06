Amazon gli blocca l'account di vendita, commerciante sommerso di pacchi

L'inviato di

"Striscia la Notizia" Riccardo Trombetta

Amazon

ci racconta la storia di un commerciante in fumetti e gadget che si è visto bloccare il proprio account di vendita sul colosso di e-commercea seguito di un errore. Nonostante i ripetuti tentativi, l'imprenditore non è riuscito a risolvere la situazione.

"Noi vendiamo in tutto il mondo ma a causa di un errore

Amazon

Daniele Castellano

ha valutato alcuni nostri prodotti listati nel loro e-commerce come contraffatti e ha bloccato tutti i nostri account di vendita: questo ha comportato che tutti gli incassi fatti in un determinato periodo per svariate migliaia di euro sono fermi e non ci vengono trasferiti". Con queste parole l'imprenditoreha raccontato la situazione che vive ormai da due mesi.

"Il problema più grande - ha aggiunto il venditore - è quello degli scatoloni perché l'errore ci ha costretto in brevissimo tempo a ritirare tutta la merce stoccata presso di loro a nostre spese, anche qui migliaia di euro per far rientrare tutto, non sappiamo più dove mettere la roba".

L'inviato ha provato a sentire

il colosso dell'e-commerce

"Striscia la Notizia"

che ha fatto sapere di avere a cuore i partner di vendita, si è inoltre scusato per questo "raro caso" e si è detto pronto a risolvere il problema il prima possibile. Infatti dopo poche il venditore ha comunicato una svolta nella situazione: "Grazie all'intervento diin 24 ore è stato tutto risolto, account e fondi sbloccati e soprattutto non piovono più pacchi".