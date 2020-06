Alzano e Nembro, il presidente di Confindustria Lombardia sentito dai pm

Il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti è stato ascoltato come persona informata sui fatti in Procura a Bergamo dai pm che indagano sulla mancata zona rossa di Nembro e Alzano, sull'ospedale di Alzano e sulle morti nelle Rsa. A Bonometti i magistrati avrebbero posto domande per capire se ci siano state o meno pressioni per non chiudere l'area. Bonometti avrebbe negato pur confermando che gli industriali erano contrari.