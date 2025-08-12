Tragedia in Alto Adige a quota 2.600 metri, padre e figlio precipitano e muoiono

Due escursionisti, padre e figlio, hanno perso la vita in Val Passiria (Alto Adige) dopo una caduta avvenuta durante un'escursione in quota. Il drammatico incidente si è verificato a circa 2.600 metri di altitudine, sotto il bivacco Pixner. Secondo quanto ricostruito, l'allarme era stato lanciato nella serata di domenica per il mancato rientro dei due a casa. Le vittime, rispettivamente di 67 e 25 anni, erano entrambe residenti a San Martino in Passiria. Le operazioni di ricerca, condotte da carabinieri, Guardia di finanza e soccorso alpino, si sono protratte per tutta la notte. I corpi sono stati individuati questa mattina, in una zona impervia, confermando il tragico epilogo.