Alto Adige, agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

22 Set 2025 - 01:24
© IPA

Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro ad Auna di Sopra, in Alto Adige. L'uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando nei campi. Inutili i tentativi di rianimazione.

