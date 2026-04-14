Circolazione rallentata per i treni dell'Alta velocità sulla linea Roma-Napoli che stanno subendo ritardi fino a due ore e cancellazioni a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo. Alcuni convogli ferroviari sono stati spostati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino. I tecnici sono al lavoro per ovviare al problema verificatosi attorno alle sei del mattino e per ripristinare la normale circolazione dei treni, come comunicato da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. Disagi anche per i passeggeri dei treni Intercity con ritardi di percorrenza fino a 60 minuti.