Alta Velocità, dal 7 gennaio al 4 marzo lavori di ammodernamento sulla tratta Roma-Firenze

"In particolare alcuni treni Av non effettueranno la fermata commerciale di Roma Tiburtina" e sono previste "rimodulazioni orarie" sul nodo di Roma Termini. Durante il periodo interessato dai lavori sarà "necessaria una riduzione di velocità con maggiori tempi di viaggio" per alcuni treni che percorrono la tratta Orte - Roma. "Per limitare al massimo i disagi - però - le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne", sottolinea il gruppo.