LIETO FINE

Cilento, la Gdf salva due alpinisti dispersi in un canale nevoso

È stato predisposto un dispositivo di ricerca dei due malcapitati articolato via terra e via aria da finanzieri e operatori del soccorso alpino e speleologico 

09 Apr 2026 - 09:57
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Due alpinisti sono stati tratti in salvo dopo aver perso l'orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel territorio comunale di Sanza, nel Salernitano. A effettuare l'operazione di salvataggio sono stati i finanzieri della stazione del soccorso alpino e gli operatori del soccorso alpino e speleologico della Campania. È stato predisposto un dispositivo di ricerca articolato via terra e via aria. Si è alzato in volo un elicottero delle fiamme gialle il cui equipaggio, individuati gli escursionisti all'interno di un canale innevato, ha verificato a terra le condizioni sanitarie dei due avventurieri che presentavano sintomi di assideramento. Svolte le operazioni di controllo preliminare, i due malcapitati sono stati fatti salire a bordo del velivolo grazie all'impiego del verricello ed elitrasportati in prossimità delle principali vie di accesso per poi essere affidati alle cure del personale del 118. 

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