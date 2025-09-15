Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'ALLARME

Alpi, i geologi: "La scomparsa dei ghiacciai è inarrestabile"

15 Set 2025 - 18:43
© Ansa

© Ansa

La scomparsa delle grandi masse di ghiaccio sulle Alpi è "un fenomeno che non possiamo più fermare". Lo ha affermato il vicepresidente della Società geologica italiana, Giulio Di Toro. Il fenomeno, assieme all'espansione dei mari a causa dell'aumento delle temperature, appare inarrestabile "almeno per il prossimo secolo. Stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti straordinari per l'umanità. Abbiamo le competenze tecnico-scientifiche per sapere come intervenire per limitare i danni. Quello che manca è un piano globale delle risorse: bisogna spendere i soldi in maniera diversa".

alpi
ghiacciai

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri