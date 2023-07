Alluvione Emilia-Romagna, Bonaccini: serve 100% dei risarcimenti danni

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini afferma che serve il 100% dei risarcimenti dei danni provocati dall'alluvione.

"Noi abbiamo bisogno che, come è successo per il terremoto, arrivi il 100% dei risarcimenti. Dico al governo che quello che investite qui vi tornerà indietro con gli interessi. Bisogna far coincidere emergenza e ricostruzione, perché rischiamo di perdere altre settimane e non ce lo possiamo permettere".