Allerta meteo, scuole chiuse nel Messinese e nel Catanese

Scuole chiuse lunedì per l'allerta meteo arancione in diversi comuni nel Messinese e nel Catanese. Ordinanze sono state emesse, tra gli altre, dai sindaci di Taormina e di Acireale. Scuole aperte invece a Catania. "Sulla base delle interlocuzioni con l'aeronautica - scrive su Facebook il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino - per lunedì sono previste piogge che si intensificheranno nelle ore centrali della mattinata, ma che non supereranno la soglia critica. Nel pomeriggio le piogge aumenteranno in modo considerevole.Traducendo in concreto, lunedìmattina le scuole rimarranno aperte. Per le lezioni pomeridiane, stabiliremo in mattinata se disporne la sospensione".