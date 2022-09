Previsti in giornata piogge e temporali al Centro-Sud.

Oggi allerta gialla per il maltempo in nove Regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Sabato una fortissima pioggia si è abbattuta su Capalbio: interrotta la linea ferroviaria tirrenica. E per oggi sono attesi altri rovesci sulla zona.