Allarme siccità, Anbi: "La pioggia risolve la crisi al Nord, ma il Lazio e l'Umbria soffrono"

In alcune zone d'Italia è ancora allarme siccità, nonostante il maltempo.

Se sono bastate poche ore di abbondanti piogge per riportare sopra la media i grandi bacini del Nord, non sono sufficienti settimane per superare l'agonia idrica del lago Trasimeno, che si protrae da mesi, né per assicurare confortanti livelli ai laghi del Lazio. E' questa la fotografia della nuova fase climatica che si sta registrando lungo lo Stivale e che emerge dal rapporto settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche.