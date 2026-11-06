Nuovi allarme bomba sugli aerei: da Roma a Lisbona e da Praga a Roma, deviato a Venezia | Allarmi nelle redazioni dei media irlandesi
Dopo le intense giornate del 3 e 5 novembre torna la paura negli aeroporti europei, ma non solo: evacuate anche alcune sedi dei media irlandesi
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Un allarme bomba su un volo proveniente da Roma ha costretto a realizzare nella mattinata di venerdì un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: la notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L'aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla polizia di pubblica sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della polizia giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.
Allarme bomba anche sul volo Praga-Roma: deviato a Venezia
Un altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell'ordigno a bordo, secondo quanto si apprende, è arrivata da una telefonata anonima alla torre di controllo di Fiumicino. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato. Sono in corso le bonifiche della polizia.
Minacce di attentati a giornali e tv irlandesi, evacuate le redazioni a Dublino
Il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni. La polizia è intervenuta presso la sede dell'emittente nazionale irlandese Rte a Dublino, dove sono stati avvistati agenti armati. "Gli edifici della Rte sono stati evacuati a seguito di una minaccia di attentato dinamitardo", ha dichiarato l'emittente sul proprio sito web. Secondo quanto riportato, è stato evacuato anche il personale dagli uffici del quotidiano Irish Independent, dalle emittenti radiofoniche Newstalk e Today FM e dall'emittente televisiva Virgin Media.