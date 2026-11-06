Il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni. La polizia è intervenuta presso la sede dell'emittente nazionale irlandese Rte a Dublino, dove sono stati avvistati agenti armati. "Gli edifici della Rte sono stati evacuati a seguito di una minaccia di attentato dinamitardo", ha dichiarato l'emittente sul proprio sito web. Secondo quanto riportato, è stato evacuato anche il personale dagli uffici del quotidiano Irish Independent, dalle emittenti radiofoniche Newstalk e Today FM e dall'emittente televisiva Virgin Media.