Alitalia, ordinanza del Mit: "Sciopero aereo ridotto a quattro ore"

"Per contemperare il rispetto del diritto allo sciopero con la garanzia dei servizi per i cittadini in un periodo così particolare", il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un'ordinanza di riduzione dell'orario di sciopero del trasporto aereo di Alitalia per venerdì 26 luglio a 4 ore di astensione dal lavoro, rispetto alle 24 ore confermate dai sindacati.