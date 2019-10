Alice Brignoli, "la mamma Isis" vuole tornare in Italia

Alice Brignoli, la “mamma Isis” partita per la Siria nel 2015, è viva e vuole tornare a casa. La donna, che viveva a Bulciago (provincia di Lecco), dopo essersi convertita all’Islam, era partita con il marito Mohamed Koraichi e i tre figli per unirsi ai combattenti del Califfato arabo. Ora si trova in un campo profughi dove è confinata con migliaia di altre vedove e “leoncini dell’Isis”, come i suoi figli. Attraverso una Ong ha chiesto di poter tornare in Italia, ma le procedure per il rimpatrio non sono facili.