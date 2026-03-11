Alghero, rapine in negozi con maschere de "La Casa di Carta": confessa un sospettato
Era stato portato in caserma dai carabinieri con altri tre uomini. Ha detto di avere agito da solo, assumendosi tutte le responsabilità. Per il giovane è scattato il fermo
© Ansa
Martedì, ad Alghero, quattro uomini sono stati portati in caserma dai carabinieri e interrogati fino a notte inoltrata perché sospettati di aver messo a segno, negli ultimi due mesi, almeno cinque colpi nei negozi della cittadina catalana, agendo mascherati come i personaggi della serie tv "La Casa di Carta". Uno di loro ha confessato. Si tratta di un 24enne algherese, che ha detto di avere agito da solo, assumendosi tutte le responsabilità. Per il giovane, difeso dall'avvocato Danilo Mattana, è scattato il fermo. Il giovane è stato quindi trasferito nel carcere di Bancali in attesa della convalida del provvedimento.
Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Alghero, guidati dal capitano Michele Marruso, sono tuttora in corso e ulteriori sviluppi potrebbero arrivare nelle prossime ore. Con la confessione di uno dei quattro sospettati, se confermata dai riscontri degli inquirenti, potrebbe cadere l'ipotesi che a compiere le rapine sia stata una banda organizzata.
I casi
A gennaio e febbraio, sono stati assaltati in città il supermercato Conad di via Berlinguer, la Coop di via Asfodelo, la farmacia di via Manzoni, la rivendita Trony a Galboneddu e la tabaccheria La Pergola, dove però il rapinatore è stato cacciato in malo modo dal titolare. La modalità è stata sempre la stessa: preferibilmente a fine serata, un uomo con indosso la maschera di Dalì, come nella celebre serie tv, armato con una pistola è entrato nei negozi, ha minacciato gli inservienti ed è scappato arraffando quanto poteva dalle casse.