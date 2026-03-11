Alghero, rapine in negozi con maschere de "La Casa di Carta": confessa un sospettato

A gennaio e febbraio, sono stati assaltati in città il supermercato Conad di via Berlinguer, la Coop di via Asfodelo, la farmacia di via Manzoni, la rivendita Trony a Galboneddu e la tabaccheria La Pergola, dove però il rapinatore è stato cacciato in malo modo dal titolare. La modalità è stata sempre la stessa: preferibilmente a fine serata, un uomo con indosso la maschera di Dalì, come nella celebre serie tv, armato con una pistola è entrato nei negozi, ha minacciato gli inservienti ed è scappato arraffando quanto poteva dalle casse.