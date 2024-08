Alghero, nudisti sconfinano dalla spiaggia naturista: liti e proteste

Il problema principale, secondo i condomini, è soprattutto la segnaletica carente. I due tratti di spiaggia infatti, sarebbero separati soltanto da alcuni cartelli provvisori nonostante l’associazione Anita Sardegna naturista, ricorda il comunicato, avesse "l’onere di predisporre e consegnare la cartellonistica da ubicare a delimitazione dell’inizio e della fine del tratto dedicato, in corrispondenza della spiaggia dedicata". Sulla questione si è espresso il rappresentante della nuova associazione nazionale “Nudiverso”, Sergio Cossu, tra i volontari dell'associazione Anita che al quotidiano La Nuova Sardegna spiega: "La situazione è complicata perché siamo sempre in attesa della cartellonistica ufficiale, della quale si devono occupare il Comune e il Parco di Porto Conte. In qualità di volontari abbiamo posizionato, dietro autorizzazione da parte del Parco e del Comune, dei segnali provvisori che indicano i limiti entro i quali i naturisti devono stare. Devo dire - sottolinea Cossu - che spesso i nostri cartelli sono stati sradicati e gettati via. Chiaramente se un turista viene nella spiaggia e non vede il cartello di confine, è normale che prosegua la sua passeggiata sull'arenile. Per quanto mi riguarda, le regole sono sempre state rispettate. Abbiamo chiesto un incontro con Comune e Parco per valutare la possibilità di creare un qualcosa che separi le due spiagge che sia più di un semplice cartello".