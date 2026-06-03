Alghero, aggredisce la moglie, la imbavaglia e le rasa capelli e sopracciglia: arrestato

Avrebbe sequestrato la moglie in casa, legandole i polsi, imbavagliandola e aggredendola fino a rasarle capelli e sopracciglia. Con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona un uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Alghero. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato l'accaduto parlando di un semplice alterco con la coniuge. I successivi accertamenti hanno però portato alla ricostruzione di un quadro ben più grave. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione avrebbe inoltre subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia e sarebbe stata colpita più volte al volto e alla testa. La vittima è riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo e a mettersi in salvo. L'indagato è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Alghero e, su disposizione della Procura di Sassari, trasferito nel carcere di Bancali in attesa dell'udienza di convalida. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria e la responsabilità penale potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.