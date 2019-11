Alessandria, l'identikit del proprietario della cascina: indebitato e terrorizzato dal fallimento "sociale"

La paura del fallimento agli occhi della gente, un modo per portare a casa un po' di denaro e mantenere il suo stile di vita: questi i moventi che hanno spinto Giovanni Vincenti a inscenare un incendio nel suo cascinale per poter riscuotere i soldi dell'assicurazione. Lo ha ammesso lui stesso al procuratore capo di Alessandria. Inseguito dai creditori, ha scelto la truffa, poi però è crollato sotto il peso del rimorso dopo i funerali dei tre vigili del fuoco che hanno perso la vita per domare l'incendio nella sua cascina a Quargnento.

Da qualche anno Vincenti, 55enne, era titolare di un sito web per l'organizzazione di viaggi: appassionato di cavalli in passato aveva fondato e gestito un maneggio ma l'attività non era andata bene e l'aveva ceduta. Da tempo, proprio per mancanza di liquidità, l'imprenditore cercava di vendere la sua cascina senza però riuscirci.

E allora decide di risolvere la sua crisi finanziaria frodando l'assicurazione. Peccato che nel suo piano siano state "incluse" le vite dei vigili del fuoco: sapeva dei timer, ha avuto mezz'ora di tempo dal primo incendio per rivelare la presenza di sei bombole del gas nella struttura e avrebbe avrebbe potuto salvare tre persone. Ma non lo ha fatto: ora è in carcere, accusato in concorso con la moglie - indagata a piede libero - di omicidio plurimo, disastro doloso e lesioni volontarie.