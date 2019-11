Condannate per furto Alessandra e Valentina Giudicessa, le gemelle-ladre del film "Come un gatto in tangenziale"

Alessandra e Valentina Giudicessa , 40 anni compiuti, sono state condannate giovedì dal giudice del tribunale di Roma a un anno di reclusione e 200 euro di ammenda . L'accusa nei confronti delle gemelle divenute famose per aver partecipato al film " Come un gatto in tangenziale " è di aver rubato due paia di occhiali del valore di 250 euro in un negozio della Capitale. I fatti risalgono all'aprile dello scorso anno.

Ladre nel film come nella vita Ironia della sorte, nel film, Alessandra e Vanessa Giudicessa avevano interpretato il ruolo delle ladre Sue Ellen e Pamela, proprio come nella vita reale: una coppia di sorelle cleptomani. Per loro, giovedì, è arrivato il verdetto del giudice monocratico del tribunale di Roma che le ha condannate a un anno di reclusione e 200 euro di ammenda.

Il furto A incastrare le gemelle le telecamere del negozio dove è avvenuto il furto. Ben vestite, sono entrate nel negozio e hanno cominciato a provare gli occhiali più costosi. Poi, mentre una delle due teneva occupata la commessa fingendo di pagarne un paio con una carta scoperta, l'altra ne rubava due paia.

Non è la prima volta In passato Alessandra e Vanessa Giudicessa erano state già arrestate e denunciate per vari furti nella Capitale.