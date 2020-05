Al supermercato e in auto con i familiari e gli amici: cosa si può fare e cosa no

Chiusa la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, sono state allentate la maggior parte delle restrizioni in atto per il contenimento del coronavirus Dal 18 maggio quindi sono ripartiti quasi ovunque bar, ristoranti, negozi e attività di cura della persona . In contemporanea sono decaduti molti limiti per la circolazione delle persone. Restano però alcuni dubbi che proviamo a chiarire.

Possiamo andare in auto con i familiari e gli amici?

Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima. All’interno dell’abitacolo dell’auto la distanza minima è di un metro: quindi nel caso di una normale utilitaria o di un’auto omologata per 4-5 persone si potrà viaggiare solo in due (e non in tre, anche in caso di amici), il conducente al posto di guida e il passeggero nel sedile dietro dalla parte opposta. L’unica eccezione è per le famiglie e i conviventi (anche senza vincolo sentimentale).





Si può fare la spesa in due?

Non è espressamente vietato fare la spesa con un familiare o un convivente. Tuttavia i supermercati spesso applicano ancora regole molto restrittive e consentono l'ingresso a una persona per volta.