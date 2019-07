Al Mico di Milano 24mila Testimoni di Geova in raduno

Ventiquattromila Testimoni di Geova in raduno al Mico di Milano in occasione di tre congressi organizzati nel capoluogo lombardo tra luglio e agosto. Questo il bilancio dell'estate 2019 per i delegati, che si riuniscono sul tema "L’amore non viene mai meno". Ma non finisce qui. Infatti, sono in tutto 73 i congressi della durata di tre giorni organizzati in Italia. Sedici si terranno nella Sala delle Assemblee di Cameri (Novara), dal 31 maggio al 22 settembre, con una partecipazione stimata di altri 56mila. Saranno quindi 80mila i delegati del Nord Ovest, i quali vanno ad aggiungersi a quelli di altri 54 congressi sparsi in tutta la Penisola, per un totale complessivo, secondo gli organizzatori, di 400mila presenze e 1.500 nuovi battesimi.

I numeri sono in linea con quanto scrive il sociologo Massimo Introvigne: "I Testimoni di Geova rappresentano la seconda religione italiana, con una comunità di riferimento di circa 460.000 persone".



"L’amore" al centro del tema è ovviamente quello per il prossimo. Cosa significa per i Testimoni di Geova amare il prossimo? "Non solo andare di casa in casa in cerca di connazionali che ascoltino. Operiamo nei centri di accoglienza, ad esempio il C.A.R.A. di Mineo, cercando di trasmettere un messaggio di conforto agli immigrati. Al ciclo di congressi del 2019 avremo sessioni in 14 lingue. Questo significa che una considerevole parte dei Testimoni di Geova in Italia è composta di diverse etnie, con le quali – specie negli ultimi quarant’anni – si è condiviso il messaggio biblico. Era doveroso, del resto, poiché altri lo avevano fatto prima con noi", spiega Alberto Bertone, portavoce locale."Il programma di un congresso - aggiunge - sarà interamente in LIS, la Lingua Italiana dei Segni, a beneficio dei sordi, e adattata ai non vedenti".