Aifa: stop all'uso dell'idrossiclorochina fuori da studi clinici

L'Aifa sospende l'autorizzazione all'utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19 che non sia nell'ambito degli studi clinici condotti in in ospedale o a domicilio. Nuove evidenze cliniche sull'utilizzo del farmaco indicano infatti un aumento di rischio per reazioni avverse a fronte di benefici scarsi o assenti. L'Agenzia italiana del farmaco non ha mai autorizzato l'utilizzo di idrossiclorochina a scopo preventivo.