Aifa: pillola anti-Covid per 1.662 pazienti in una settimana

Italy Photo Press

In Italia nel giro di una settimana, dal 13 al 20 gennaio, 1.662 positivi al coronavirus hanno ricevuto una prescrizione di molnupiravir, la cosiddetta "pillola anti-Covid". Lo riferisce l'Aifa, l'Agenzia Italiana del farmaco, precisando che al 19 gennaio sono stati 101 i pazienti che invece hanno ricevuto remdesivir, l'antivirale per via endovenosa di Gilead.