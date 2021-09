Aifa: per terza dose a popolazione generale attesi altri dati

IPA

Nel parere della Commissione Aifa sulla terza dose per la vaccinazione anti-Covid non è inclusa prioritariamente la popolazione generale perché sono attesi ulteriori dati. A precisarlo è la stessa Aifa. Nel provvedimento, spiega, si aspetta che l'Agenzia europea per i medicinali valuti "i dati forniti dalle aziende produttrici dei vaccini".