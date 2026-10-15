Metronotte ucciso nel Salernitano con un colpo di pistola: si indaga per omicidio

Si chiamava Walter Avallone, 55 anni, metronotte originario di Eboli (Salerno), l'uomo trovato ucciso all'interno di una Ford in uno dei parcheggi antistanti la baia di Trentova, ad Agropoli, nel Salernitano. Il corpo era al posto di guida e presentava una profonda ferita alla gola. La lesione è stata provocata da un colpo d'arma da fuoco e non da un coltello come era sembrato in un primo momento. La pistola non è stata trovata nel veicolo, confermando che Avallone è stato vittima di un delitto. A dare l'allarme è stato un passante, un carabiniere fuori servizio che faceva jogging e che aveva notato l'uomo riverso nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Agropoli, i militari del Nucleo operativo e radiomobile (Norm) della compagnia di Agropoli e gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) di Salerno, che hanno eseguito i rilievi all'interno dell'auto. Le indagini, coordinate dalla procura di Vallo della Lucania, si orientano sull'ipotesi dell'omicidio e stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti dell'uomo.