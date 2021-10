Agrigento, picchia l'ex moglie: i figli si allontanano di nascosto da casa e lo fanno arrestare

carabinieri

Un uomo ha raggiunto l'abitazione dell'ex moglie e, dopo avere forzato il cancello di ingresso, è riuscito a entrare in casa per poi picchIare la donna con pugni e calci davanti ai due figli di 8 e 11 anni. Sono stati proprio loro ad allontanarsi di nascosto e a raggiungere la vicina caserma, raccontando quello che stava succedendo. E' accaduto a Ribera (Agrigento), dove I carabinieri hanno arrestato un operaio di 38 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio.