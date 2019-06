Agrigento, busta con proiettile e minacce al procuratore Patronaggio

Una busta contenente un proiettile e minacce di morte per il procuratore capo, Luigi Patronaggio, e per i suoi tre figli è stata recapitata in procura ad Agrigento. La missiva, regolarmente affrancata, è arrivata sulla scrivania di Patronaggio. Le indagini saranno coordinate dalla procura della Repubblica di Caltanissetta. Patronaggio era già stato bersaglio di simili minacce in passato, dopo l'inchiesta sul caso Diciotti.