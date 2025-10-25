Agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket, scritta al palazzetto di Rieti: "Nascondetevi infami"

Sul versante delle indagini secondo il procuratore capo di Rieti chi ha preso di mira il bus "cercava lo scontro con i tifosi pistoiesi. La situazione - dice - poteva essere molto più grave se l'altro sasso avesse colpito l'autista che era alla guida del bus". L'agguato, costato la vita domenica scorsa all'autista Raffaele Marianella, è un caso in gran parte cristallizzato dalle prove e dalle testimonianze raccolte dagli investigatori di Mobile e Digos di Rieti. Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà della Sebastiani Basket legati al mondo dell'estrema destra sono stati arrestati con l'accusa di omicidio volontario aggravato. I tre, secondo la ricostruzione degli inquirenti, erano consapevoli delle loro azioni.