Aggressione dopo una lite nel Ferrarese, donna muore in ospedale

Violenta aggressione a Copparo , in provincia di Ferrara , dove una donna di 34 anni è stata colpita con un corpo contundente dal compagno di 52 anni al culmine di una lite . La vittima è stata portata all'ospedale Sant'Anna di Cona ed è morta dopo essere stata ricoverata in gravissime condizioni. Il movente sarebbe di natura passionale. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri di Copparo e i militari del Ris.

I fatti risalgono alle 8.30 di questa mattina quando l'uomo avrebbe litigato con la 34enne, dando vita a un alterco poi degenerato. Il 52enne è stato fermato subito dai militari della cittadina ferrarese che hanno rinvenuto e sequestrato il corpo contundente e hanno chiamato le squadre del 118. La vittima è giunta in ospedale in coma ed è deceduta alle 12. Il 52enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio.