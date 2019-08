Aggressione dopo una lite nel Ferrarese, donna muore in ospedale

Violenta aggressione a Copparo, in provincia di Ferrara, dove una donna di 34 anni è stata colpita con un corpo contundente da un uomo al culmine di una lite. La vittima è stata portata all'ospedale Sant'Anna di Cona ed è morta dopo essere stata ricoverata in gravissime condizioni. I motivi del litigio sono in corso di accertamento. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri di Copparo e i militari del Ris.