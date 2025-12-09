Aggredito da un gruppo in centro a Lucca, giovane in ospedale

Un giovane è finito all'ospedale dopo essere stato aggredito e colpito al volto da un gruppo di coetanei in centro storico a Lucca. Quella che doveva essere una normale serata di movida si è trasformata in attimi di tensione nel cuore della città, nei pressi di piazza San Frediano, dove è dovuta intervenire la polizia per fermare l'episodio di violenza. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca dove gli è stata riscontrata una frattura del setto nasale. Il gruppo, su cui ora si concentrano le indagini della polizia, si sarebbe scagliato all'improvviso contro il ragazzo, probabilmente per futili motivi. Alla scena hanno assistito scioccati diversi passanti che hanno subito allertato le forze dell'ordine.