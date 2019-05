“Non vorrei che in questo caso la denuncia sia stata presa sotto gamba perché la vittima è un uomo”. A parlare a "Mattino Cinque" è Gessica Notaro, che commenta così il caso di Giuseppe Morgante, l’uomo di Legnano aggredito e sfregiato con l’acido dalla sua ex compagna, Sara Del Mastro.



Il ragazzo aveva sporto denuncia e parlato degli atteggiamenti da stalker della donna anche a "Le Iene", ma nulla è servito a fermare la furia della 38enne, che da mesi lo minacciava continuamente. Una situazione molto simile a quella vissuta da Gessica, la giovane miss riminese aggredita con lo stesso modus operandi dal suo ex compagno, Edson Tavares, nel gennaio del 2017. "All'epoca feci solo un ammonimento, più leggero di una denuncia - spiega la ragazza - ma non è neanche facile denunciare quando sei costantemente sotto minaccia e lo sono anche i tuoi amici e famigliari".