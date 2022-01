Agenas: occupazione reparti in Italia sale a 29%, Calabria 41%

IPA

La percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid sale al 29% in Italia e in Valle d'Aosta arriva al 69%. In 24 ore, cresce in altre 11 Regioni: Abruzzo (al 29%), Basilicata (26%), Calabria (41%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Sardegna (15%), Toscana (25%). Questi i dati Agenas al 16 gennaio. Superano il 30% Calabria, Liguria, Lombardia e Sicilia.