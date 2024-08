Afragola (Napoli), rapina per coprire abusi sessuali: sei arresti tra cui due frati

Le vittime avrebbero subito anche violenze sessuali all'interno di alcuni monasteri tra i quali la Basilica di Sant'Antonio di Afragola. Nel corso delle indagini è stata anche acquisita una lettera redatta dagli avvocati delle vittime della rapina e diretta ai frati superiori con la quale nel sollecitare il pagamento delle somme dovuti ad alcuni lavori fatti nei monasteri e fino a quel momento non corrisposte, si faceva riferimento anche a rapporti sessuali subiti sempre dalle vittime in cambio di aiuti come abiti, alimenti e altro necessario alla loro sopravvivenza e promesse di lavoro, assicurando loro un impiego nei conventi o nelle chiese in cui i due frati erano presenti.