Afragola, il bar che ha subito 12 rapine negli ultimi tre anni

Un bar tabacchi che ha subito 12 rapine negli ultimi tre anni. La storia di Maurizio, gestore del locale di Afragola - città nel nord della provincia di Napoli - ha del surreale ed è lui stesso che racconta a ‘Striscia la Notizia’ la paura che prova ogni volta: “Sono rapine violente, in cui questi criminali si presentano armati fino ai denti e con le percosse ci obbligano a svuotare la cassa, a dargli i gratta e vinci, a riempire loro borsoni di sigarette”.



Criminali del posto secondo Maurizio, intervistato da Luca Abete: “Sono di qui perché hanno il nostro stesso accento”. E la polizia? “Sono arrivati tutte le volte, ma con un’ora e passa di ritardo rispetto all’allarme, quindi i ladri sanno di avere tutto il tempo per derubarci”. E il motivo di questa lentezza? “Non ce lo sappiamo spiegare perché il Commissariato di Polizia è a 200 metri di distanza, come quello dei Carabinieri e quello della Polizia locale”.