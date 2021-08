Afghanistan, Papa Francesco: "Dialogo e solidarietà per convivenza pacifica" 

Papa Francesco segue "con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan". Durante l'Angelus il pontefice ha invitato a "continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese". Il Papa ha poi ringraziato "chi si sta adoperando per aiutare la popolazione".