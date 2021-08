Afghanistan, Papa Francesco: "Cessi frastuono armi, dialogo unica via"

ansa

Durante l'Angelus Papa Francesco ha rivolto un pensiero all'Afghanistan, che sta vivendo una situazione drammatica con l'avanzata talebana nel Paese. "Mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo", ha detto il pontefice.