Affidi illeciti Val d'Enza, assistente sociale patteggia un anno e 8 mesi

Arriva la prima sentenza nell'inchiesta sugli affidi in Val d'Enza, in Emilia-Romagna. Si tratta di un patteggiamento a un anno e otto mesi, con la condizionale, per Cinzia Magnarelli, assistente sociale accusata di falso ideologico e frode processuale. La decisione ha trovato il consenso delle parti dopo che, in precedenza, era stata ritenuta troppo bassa la pena di un anno e quattro mesi. Riconosciute per la Magnarelli le attenuanti generiche.