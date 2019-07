Affidi illeciti, la Procura avvisò il Tribunale di relazioni false

Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi di minori in Val d'Enza. La Procura di Reggio Emilia avvertì il Tribunale dei minori di Bologna che le relazioni che avrebbero portato alla revoca dell'affidamento ai genitori del proprio figlio non erano corrette. Ciononostante il bambino fu mandato in comunità, dove è rimasto fino agli arresti delle settimane scorse. Il caso risale a novembre.